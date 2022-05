‘Tütün sadece insanımızı değil çevremizi de tüketiyor’

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tütünün sadece insan sağlığına değil çevreye de büyük zararlar vererek gezegenimizi tükettiğine dikkat çekti. Açık, sigaraya alternatif olarak açık tütün, nargile ya da elektronik sigaraya yönelenlerin sağlıklarını büyük riske attıklarını ifade ederek, bu kişilerin aslında kendilerini kandırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Açık, kapalı ve dumansız hava sahası olarak belirlenen alanlarda ihlallerin arttığını da belirterek, daha yoğun denetim yapılması gerektiğini vurguladı.Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988 yılından beri her yıl bugüne özel bir tema belirlediğini belirterek, bu yılın temasının “Tütün Gezegenimizi Zehirliyor” olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yasemin Açık, “Sigara her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açmakla kalmayıp, çevremizi de tahrip ediyor. Tütün yetiştirmek için her yıl yaklaşık 3,5 milyon hektar alan yok ediliyor. Ayrıca tütün ekilen araziler verimsizleşiyor. Tütün endüstrisi yoğun sera gazı salımı ile iklim değişikliğine etki ederken, üretimde kullanılan yüksek su tüketimi de kaynaklarımızı azaltıyor. Ormansızlaşma ve izmarit kaynaklı orman yangınları da tütünün gezegenimize verdiği zararlar arasında yer alıyor. Kısacası tütün ürünleri ve elektronik sigara; suyumuzu, toprağımızı, sahillerimizi ve sokaklarımızı kimyasallar ve zehirli atıklarla kirletiyor. Ekim, üretim, dağıtım, tüketim ve tüketim sonrası atıklar bir taraftan insan sağlığına daha fazla zarar verirken, diğer taraftan gezegenimizi yaşanamaz hale getiriyor” diye konuştu.

“Açık tütün, nargile ve elektronik sigara da masum değil”

Sigara yerine açık tütün veya elektronik sigara kullanan kişilerin kendilerini kandırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Yasemin Açık, “Açık tütün kullanılarak yapılan sarma sigaralar daha az kimyasal içermesine rağmen kullanıcıların daha yüksek nikotine maruz kalmasına sebep oluyor. Ayrıca tütün, topraktan gelen ve yanmayla birlikte vücudu etkilemeye başlayan birtakım ağır metalleri de içeriyor. Tıpkı sigara gibi bağımlılık yapıcı etkiye sahip nargile de diğer tütün ürünleri kadar tehlike arz ediyor. İçerisindeki ağır metaller sebebiyle bir nargile ortalama 4-5 paket sigarayla aynı oranda zehirlenmeye sebep oluyor. Elektronik sigaralarda da sigaradakine benzer, insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu bilinen kimyasallar bulunuyor. Elektronik sigaraların güvenilirliğine dair hiçbir bilimsel veri de olmadığı muhakkak dikkate alınmalı. Dolayısıyla açık tütün, nargile ve elektronik sigara kesinlikle masum değil” dedi.

“Denetimlerin sıkılaştırılması ve yaptırımların uygulanması gerekiyor”

Kapalı alanlarda ve kamuya açık bazı açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması, tütün ürünlerinin reklam ve promosyonlarının kaldırılması gibi maddeleri içeren yasal düzenlemelerle Türkiye’nin dünyaya örnek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Açık şunları söyledi: “Ancak yasaların uygulanmasında çok önemli eksikler ve ihlaller ile karşılaşıyoruz. Dumansız hava sahası olması gereken alanlarda bile sigara içilmesine göz yumuluyor. Özellikle pandeminin etkilerinin azaldığı ve yaz mevsiminin geldiği bu dönemde sokakların daha dolu olacağını göz önünde bulundurarak, denetimlerin sıkılaştırılması ve yaptırımların uygulanması gerektiğine inanıyoruz.”