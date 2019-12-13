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Giriş Tarihi : 13-12-2019 00:01

Tutuklandılar!

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.  

Tutuklandılar!

Elazığ’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.  

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bazı adresler belirlenerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikisinin üzerinden 15 fişek metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6’sı “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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