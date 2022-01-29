Tutaş’a önemli görev

Elazığspor, Sportif Direktörlük görevine UEFA Pro-Lisans sahibi Elazığlı çalıştırıcı Alaattin Tutaş’ı getirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden ve transfer yasağını kaldırarak kadrosuna takviyeler yapmaya başlayan Elazığspor’da, sportif direktörlük görevine Alaattin Tutaş getirildi. Uzun yıllar Elazığspor’da forma giydikten sonra antrenörlük kariyerine de Bordo-Beyazlı camiada başlayan Tutaş, Elazığ Belediyespor ile Viranşehir Belediyespor’da da teknik direktörlük yaptı. 1695 Elazığ doğumlu olan Alaattin Tutaş, UEFA Pro - Lisans sahibi.