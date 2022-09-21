TURYAP Gayrimenkul Elazığ’da açıldı

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmalarından TURYAP gayrimenkulün Elazığ temsilciliği açıldı.

1985 yılında kurulan ve 400’e yakın yurtiçi ve yurtdışı temsilciliği olan TURYAP Gayrimenkul Elazığ’da yoğun katılımla açılışı yapılarak faaliyetlerine başladı.



Açılışa, Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, meslek oda başkanları ve çok sayıda katılımcı katıldı.



Açılışta açıklamalarda bulunan Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, TURYAP Gayrimenkul Elazığ temsilciliği açan iş insanı Nuri Gülyüz’e ve çalışanlarına hayırlı olması dileyerek TURYAP’ın 400’ü bayisinin Elazığ’da açılması ilimiz için kazanım olduğunu söyledi.

MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver’de, Elazığ’da yeni istihdam alanlarının açılmasını önemsediklerini ifade ederek TURYAP’ın Elazığ’a hayırlı olmasını diledi.

HAZARSAM Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban ise TURYAP gibi ulusal bir gayrimenkul firmanın Elazığ’da açılmasının bir kazanım olduğunu söyledi.

Karma Esnaf Odası Başkanı Hakan Albayrak’ta, TURYAP Gayrimenkul Elazığ temsilciliğinin hayırlı olmasını diledi.

“ELAZIĞ’A YATIRIM YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Açılışa katılan tüm katılımcılara teşekkür eden TURYAP Gayrimenkul Elazığ temsilcisi Nuri Gülyüzde, “10 yıldır gayrimenkul sektöründeyiz ve 2 yıldır da sektörümüzün temsilciliğini yapıyorum. Elazığ’a yeni bir yatırım yaptığımız için çok mutluyuz. 1985 yılında kurulan ve 400’e yakın yurtiçi ve yurtdışı temsilciliği olan TURYAP Gayrimenkul Elazığ’da sektörümüze yeni bir ivme kazandıracak. Yeni kurduğumuz deneyimli bir ekiple müşterilerimize hizmet vereceğiz. Allah çıktığımız yolda yar ve yardımız olsun. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.