TURYAP Gayrimenkul artık Elazığ’da

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul firmalarından TURYAP gayrimenkul yakında Elazığ’da hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye’nin birçok ilinde ve yurt dışında hizmet veren TURYAP Gayrimenkul, Elazığ’da da hizmet verecek.

1985 yılında kurulan ve 400’e yakın yurtiçi ve yurtdışı temsilciliği olan TURYAP Gayrimenkul 2000 kişiye istihdam sağlıyor.

‘Türkiye’nin İlk ve En Büyük Emlak Pazarlama Şirketi’ sloganıyla müşterilerine hizmet veren TURYAP Gayrimenkul, Elazığ’da 25 kişiden fazla kişiye istihdam sağlayacak.

TURYAP Gayrimenkul Elazığ temsilciliği ilimizin başarılı iş insanlarından olan Nuri Gülyüz tarafından üstlenecektir.

TURYAP Gayrimenkul Elazığ temsilciliği için iş insanı Nuri Gülyüz ve TURYAP Gayrimenkul tarafından imzalar atıldı.

“ELAZIĞ’IMIZA HAYIRLI OLSUN”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TURYAP Gayrimenkul Elazığ Temsilcisi Nuri Gülyüz, İlimizin gayrimenkul sektörü için çok önemli bir gün diyerek “yeni firmamız Elazığ’ımıza hayırlı olsun” dedi.

TURYAP gayrimenkul Elazığ temsilciliğini alan iş insanı Nuri Gülyüz, “ 1985 yılında tamamen yerli ve milli sermaye ile kurulan TURYAP 400’e yakın yurt içi ve yurt dışı temsilciliği ve 2000 e yakın çalışanıyla gayrimenkul sektörünün en köklü ve en yaygın firmasıdır. İlimizde temsilciliğini yürüteceğimiz ve 25’den fazla kişinin istihdam sağlayacağı yeni firmamızın ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.