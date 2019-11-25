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Giriş Tarihi : 25-11-2019 13:02

Turuncu dilek fenerleri ile kadına şiddete dikkat çektiler 

Elazığ’da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renkte ‘Dilek Feneri’ uçuruldu.  

Turuncu dilek fenerleri ile kadına şiddete dikkat çektiler 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personelleri tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı  Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında etkinlik düzenlendi. Elazığ Belediyesi Kültür Parkta bir araya gelen grup, burada pankart ve dövizler taşıyarak vatandaşları bilgilendirdi. Daha sonra tüm dünyada ve Türkiye’de şiddete karşı duyarlılığın gelişmesi için kabul görülen ‘Turuncu’ renkte dilek fenerleri uçuruldu.

Amaçlarının kadına yönelik şiddete dikkat çekmek olduğunu dile getiren ŞÖNİM Müdürü Nevin Evliyaoğlu, “Bizler, Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için bir araya gelerek pankartlarımızı açıp, kadına şiddete karşı sembol rengimiz olan turuncu ‘Dilek  Feneri’ uçurduk. Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir. Kadına yönelik şiddetin bizim dünyamızda hiçbir gerekçesi ve yeri yoktur. Hiçbir gerekçenin kadına yönelik şiddeti  meşru hale getiremez, kadına şiddet insanlığa ihanettir. Bakanlığımız himayelerinde  kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken bütün tedbirleri uyguluyor ve 'sıfır tolerans' ilkesiyle etkin şekilde hayata geçiriyoruz. Şiddetin her türlüsü kötüdür. Bu etkinlikteki amacımız, başta kadınlar olmak üzere, çocuklara ve şiddetin her türlüsüne karşı bir farkındalık oluşturmak. Şiddet neden ve kimden gelirse gelsin, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hep birlikte ve aynı ağızla şiddete karşı buradayız, diyoruz"diye konuştu.

ETİKETLER: dilek fenerleri turuncu dilek fenerleri
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