Türkoğlu’na önemli görev

Elazığlı hemşehrimiz Özcan Türkoğlu, İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Şimdiye kadar birçok önemli görevlerde bulunan Özcan Türkoğlu, son olarak Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanarak görevine başladı.

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezun olduktan sonra yüksek lisansını Beykent Üniversitesi yaptı.

Özcan Türkoğlu kimdir:

1978 Elazığ’da doğdu.

Görev yaptığı yerler;

İstanbul İli Güngören İlçesi; Gündoğdu İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni 2002

Bahçelievler İlçesi; Vali Recep Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 2006

Bahçelievler İlçesi; GSD Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 2008

Bahçelievler İlçesi; Kumport İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 2011

Fatih İlçesi; Beyazıt Ford Otosan İlköğretim(İlkokul) Okulu Müdürü 2012

Beşiktaş İlçesi; Nimetullah Mahruki İlkokulu Müdürü 2020

Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 2019

Özcan Türkoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.