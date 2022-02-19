Türkoğlu’na önemli görev

Şimdiye kadar birçok önemli görevlerde bulunan Özcan Türkoğlu, son olarak Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanarak görevine başladı.
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezun olduktan sonra yüksek lisansını Beykent Üniversitesi yaptı.
Özcan Türkoğlu kimdir:
1978 Elazığ’da doğdu.
Görev yaptığı yerler;
İstanbul İli Güngören İlçesi; Gündoğdu İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni 2002
Bahçelievler İlçesi; Vali Recep Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 2006
Bahçelievler İlçesi; GSD Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 2008
Bahçelievler İlçesi; Kumport İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı 2011
Fatih İlçesi; Beyazıt Ford Otosan İlköğretim(İlkokul) Okulu Müdürü 2012
Beşiktaş İlçesi; Nimetullah Mahruki İlkokulu Müdürü 2020
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 2019
Özcan Türkoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.