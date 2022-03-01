‘Türkiye’nin savaş mı açması lazım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB üyelerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AB üyesi ülkelere diyorum ki, şuanda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye’ye de birileri savaş açıp saydırdığı zaman mı Türkiye’yi gündeme alacaksınız?” dedi.

Resmi bir ziyaret için Ankara'ya gelen Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Görüşmelerde Türkiye-Kosova arasındaki süreci etraflıca değerlendirme imkanı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Balkanlar ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Siyasi ilişkilerimizin yanı sıra ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi, kültür, eğitim, sağlık ve terörle mücadele alanlarında işbirliğimizi ilerletmek amacıyla neler yapılabileceğini istişare ettik. Kosova'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bütünlüğüne atfettiğimiz değer malumdur. Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerden biri olarak her alanda Kosovalı kardeşlerimize destek verdik. Kosova'nın kalkınmasına, uluslararası alanda hak ettiği yeri almasına büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Ukrayna'nın AB'ye üyeliği ile ilgili gelişmeler ve AB'nin Türkiye'ye karşı olumlu mesajlarının hatırlatılması ve bu çerçevede Türkiye'nin AB'ye tam üye olması noktasında bir beklenti olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, 1959 ve 1963 yıllarının Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecindeki oyalama taktiklerinin olduğu dönemler olduğunu belirtti. Erdoğan, “O günden bu güne maalesef Türkiye AB'ye kabul edilmedi. Şuanda Ukrayna ile ilgili bir gündem oluştu ve Ukrayna'yı AB'ye alma süreci... Biz kimseyi AB'ye alın almayın gayreti içine girmeyiz. Biz kendimizden sorumluyuz. Fakat şuanda Ukrayna'yı AB'ye alma gayretlerini de doğrusu taktirle karşılıyoruz. Bu güzel bir gelişme. Bu AB üyelerine ben diyorum ki, acaba Türkiye'yi niçin AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz? NATO konusunda bizim duruşumuz belli. Biz genişlemesine engel olan bir ülke değiliz. Tam aksine biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını hep savunduk. Bu adımları atarken bunu dünya barışı için istiyoruz. Dünya barışına ne denli katkıda bulunabiliriz bunun için istiyoruz. Ama AB konusunda ben tekrar AB üyesi ülkelere diyorum ki, şuanda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saydırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız? Şuanda AB üyesi ülkeler içinde savunma sanayinde işbirliği yapmamız gereken ülkeler var. Bu ülkelerin birçoğu aynı zamanda NATO üyesi. Türkiye'de bir NATO üyesi. Türkiye'ye savunma sanayi işbirliğinde yaklaşmayan, uzak duran... Biz beraberiz, müttefikiz. Türkiye'ye vermeniz gereken araç, gereç, mühimmat, bunları niye vermiyorsunuz? Vermiyorlar. Bir savaş mı çıksın, bunu mu bekliyorlar? Bunlar samimi değiller. NATO üyeleri de sadece laf üretiyor, AB üyeleri de laf üretiyor. Demek ki, Ukrayna'nın başına gelen bu tür sıkıntıları, Zelenski konuşmasını yapıyor ve AB'de, parlamentoda ayakta alkışlıyorlar, güzel bir gelişme. ‘Bir musibet bin nasihatten evladır' diye bir sözümüz var ya, hep bunu bekliyorlar ama Türkiye bunları beklemiyor. Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke ve her zaman mazlumun mağdurun yanında olan bir ülke. Çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya, bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun” açıklamasında bulundu.