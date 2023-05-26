‘Türkiye’nin şahlanış dönemi başlıyor’

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için temaslarını sürdüren AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz; Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde esnaf, vatandaş ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Gittiği Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde coşkuyla karşılanan ve hemşerilerinin bağrına bastığı Mücahit Yanılmaz, Ata toprağı Palu’da Cuma namazının ardından esnaf gezileri yaparak 28 Mayıs için hemşerilerinden mutlaka oy kullanmalarını ve yine rekor kırmalarını istedi.

28 Mayıs’ta seçimimizi yapıyoruz ve 29 Mayıs’ta yeni bir devrin kapılarını açıyoruz diyen Yanılmaz, 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi’yle bir çağı kapatıp, bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet gibi inşallah bizde 29 Mayıs 2023’te yepyeni bir çağa adım atacak ve dünyada Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız. Türkiye’nin yapılanma döneminin bittiğini artık şahlanış döneminin başlayacağını söyledi.

Palu temaslarının ardından Karakoçan ve Kovancılar ilçesinde de gezilerini sürdüren Yanılmaz, seçimlerle ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi;

‘’Türkiye’yi geriye götürmek isteyen statükocu zihniyete karşı halkımız büyük bir hamaset göstermiş ve onlara gereken cevabı vermiştir. Şahsi çıkar ve menfaatlerini, ülkemizin âlî menfaatlerinden önde görenler bu ülkeye ihanet içindedirler. 14 Mayıs’tan önce HDP ile hiçbir ortaklığımız yoktur diye demeçlerde bulunan altılı masa yöneticilerinin, gerçi halen söylüyorlar ama artık bunlara milletimiz bırakın inanmayı umursamıyor bile, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden aldıkları oy oranı ortadadır. İnsanlarımızın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam etmektedirler.

Ata İttifakı lideri Sayın Sinan Oğan’ın 28 Mayıs seçimleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini ifade ettikten sonra algı operasyonları başlatan zihniyetler, Ümit Özdağ’ın Millet İttifakını destekleme kararına ise vatanseverlik olarak topluma lanse etmeye çalıştı. Nasıl ikiyüzlü bir siyaset yaptıklarını ve toplumu nasıl kutuplaştırdıklarını gözler önüne serdiler. Daha düne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelip pazarlık yapmaya kalkanlar, kabul görmeyince kendi yerini temin etme, kendi yerini garanti altına almayı maalesef ülkenin menfaatlerinin önünde tuttu. Eğer siz kendi şahsi menfaatinizi ülkenin çıkarlarının önünde tutuyorsanız o zaman ülke sizin için bir hiç demektir. Şimdi böyle kirli pazarlıkların içinde olduktan sonra hele bir tarafta HDP’nin Ümit Özdağ’la ilgili açıklamaları, Ümit Özdağ’ın HDP ile ilgili açıklamaları, akabinde diğer partilerin birbiriyle ilgili açıklamalarının ardından HDP ve ceza evi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ın ve Kandil’in Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları bizlere şunu gösteriyor ki, hepsinin bir araya gelişinde bir tek neden var o da şahsi menfaatleri ve çıkarlarıdır. Bu şahsi menfaatlerin, bu çıkarların bu ülkeye ihtiyacı yok. Sonuç getirmesi de mümkün değil. Dolayısıyla milletimiz sandığa gittiğinde elbette bunları bir düşünecek. Bunları yargılayacak. Masanın üzerine koyacak. Ben evlatlarımın geleceği için, torunlarımın geleceği için, bu ülkenin geleceği için kimden yana oyumu kullanmalıyım.

Bir tarafta bir dünya lideri var, bugün artık attığı her adıma dünyanın hayranlıkla baktığı, ağzından çıkan her cümleyi dikkatle takip ettikleri, acaba ne diyor diye merak ettikleri, Birleşmiş Milletler toplantısına ya da uluslararası bütün mecralarda farketmez diğer devlet başkanlarının hizaya girdiği ve hayranlıkla onu dinlediği bir dünya lideri var. Biz de ne kadar şanslıyız ki bu dünya Lideri ile bu ülkeye hizmet etme fırsatı içindeyiz. 28 Mayıs’ta sandıklara gidip, seçimimizi yapacağız ve 29 Mayıs’ta yeni bir devrin kapılarını açacağız. 29 Mayıs 1453’te İstanbul’un Fethi’yle bir çağı kapatıp, bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet gibi inşallah bizde 29 Mayıs 2023’te yepyeni bir çağa adım atacak ve dünyada Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız’’ dedi.