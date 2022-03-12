Türkiye’nin en eski mülki idare binası olduğu belirtilen 260 yıllık Tarihî Maden Hükümet Konağı'nın restorasyon çalışmaları sürüyor.

Haberin Videosu : Türkiye’nin en eski mülki idare binası eski günlerine dönecek

Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan ve türkülere konu olan Tarihî Maden Hükümet Konağı, Osmanlı Padişahı III. Mustafa döneminde inşa edildi. Türkiye’nin en eski mülki idare binası olduğu belirtilen 260 yıllık konağın restorasyon çalışmalarına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle başlanıldı. Binada güçlendirme, sıva ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği Gezin ilçesindeki Mavi Göl Apartmanına 18 kilometre mesafede bulunan Maden ilçesindeki tarihi konak, depremde zarar görmedi. Ağustos ayında restorasyon çalışmalarının bitmesiyle birlikte konak yeniden kaymakamlık binası olarak hizmet verecek. Konağın yanında bulunan 118 yıllık tarihi saat kulesinin restorasyon çalışması ise 2018 yılında tamamlanmıştı.

"DEPREM SIRASINDA KONAKTA BİR TAŞ BİLE YERİNDEN OYNAMADI"

Maden Hükümet Konağı'nın tarihi hakkında bilgi veren ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, "Konağımız yaklaşık 260 yıllık bir konaktır. Konak şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığımız, vekillerimiz ile hükümetimizin verdiği destekle yeniden restoresi ediliyor. Konak, bölgenin ve bölge ilçelerinin tek hükümet konağı olarak bilinmektedir. Zamanında bölge tapuları ve çevre ilçelerdeki tüm tapu işlemleri burada yapılmaktaydı. İlçemiz heyelan ile karşı karşıya olduğu için kaymakamlık binamız heyelan bölgesinde kaldı. İlçemiz için çok önemli olan bu Maden Hükümet Konağı bundan sonra kaymakamlık binası olarak hizmet verecektir. 6.8 büyüklüğündeki depremde ne ilçemizde ne de tarihi hükümet konağımızda herhangi taş bile yerinden oynamamıştır, zedelenmemiştir. 260 yıllık tarihi hükümet konağımız yeni baştan restore edilerek, yeniden vatandaşların hizmetine sunulacaktır” dedi.