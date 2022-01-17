‘Türkiye’nin en büyük çevrimiçi deneme sınavı yapıldı’

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından BİLGİOCAK’TA eğitim portalı üzerinden gerçekleştirilen Türkiye Geneli Ödüllü Çevrimiçi 8. Sınıflar LGS deneme sınavı yüksek bir katlımla gerçekleşti.

Ülkü Ocakları Elazığ İl Başkanı Reha Talha Aygen, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın çevrimiçi eğitim platformu olan bilgiocakta.com internet adresi üzerinden 15 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilen LGS Deneme Sınavı’na 11 bin 337 öğrenci katıldığını söyledi.

Aygen; “Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Bey’in talimatları ile Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz tarafından Türkiye Geneli Ödüllü Çevrimiçi 8. Sınıflar LGS deneme sınavına 5 bin 794 erkek, 5 bin 543 kız öğrenci katılmıştır. Elazığ başta olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden de yoğun katılım gözlenmiştir.”dedi.

Başkan Aygen; “Ödüllü sınavda dereceye giren öğrencilerden birinciye; Odak2023 + Ocaktabul + Kitap Seti, ikinciye; Odak2023 + Kitap Seti, üçüncüye ise Kitap Seti armağan edilecek.”ifadesinde bulundu.