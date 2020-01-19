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Tunceli
Giriş Tarihi : 19-01-2020 15:34

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan’ı arıyor  

Tunceli’de 15 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ekipler son görüldüğü bölgede karış karış arama yapıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan’ı arıyor  

Gülistan'ın çok sayıda yakını da çalışmaları yerinde takip ederken, dayısı Mehmet Nur Kan, “İnşallah kızımız suda değildir. Eğer sağsa bize bir alo desin” dedi.  

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan ve en son aramaların yoğunlaştırıldığı Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüleri araç içi kameraya yansıyan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekiplerin yanı sıra ara çalışmalarına iki farklı JAK ekibi, Elazığ ile Adıyaman'dan dalgıç polisler, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri itfaiye ekipleri, Kayseri’den gelen Turkuaz Arama Kurtarma, AFAD ve gönüllüler katılıyor. Bot, su altı görüntüleme cihazları ve kameralarla Uzundere Barajı gölünde 4 koldan arama çalışmaları devam ediyor. Vali Tuncay Sonel ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de bugün de bölgede arama çalışmalarını takip edip bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında su altı görüntüleme kameraları ve dalgıçlar tarafından taranan alanlar işaretlenirken, botlarla baraj gölü ve kıyısında taramalar gerçekleştirildi.

“İNŞALLAH KIZIMIZ BU SUDA DEĞİLDİR, SAĞSA BİZE BİR ALO DESİN”

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden arama çalışmalarını Gülistan'ın yakınları da takip ediyor.   Arama çalışmalarını izleyen dayı Mehmet Nur Kan, “Gülistan şu anda konuştuklarımızı duyuyorsa, inşallah duyuyorlar, bize bir alo desin. Yaşadığını bilelim, ona göre hareket edelim. Biz kızımızı hep suda arıyoruz. İnşallah suda değildir. Biz inançlı insanlarız. İnanıyoruz ki kızımız suda değildir. Tüm akrabaları şu an burada. Kızımız için geldiler. İnşallah sağdır. Şayet sağsa annesini, dayısını, amcalarını, herhangi bir arkadaşını arasın sağ olduğunu bilelim. Ona göre hareket edelim. İnşallah kızımız suda değildir” dedi. Dayı Kan, suda devam eden arama çalışmaları için de ekiplere gayretleri için teşekkür etti.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri kayıp üniversite öğrencisi gülistan doku
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