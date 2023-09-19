Türkiye’nin depremselliği Fırat Üniversitesi’nde masaya yatırılacak

Fırat Üniversitesi tarafından 21-23 Eylül tarihleri arasında “2. Uluslararası Mühendislikte İlerlemeler ve Gelişmeler Konferansı ve Depreme Dirençli Kentler Çalıştayı” gerçekleştirilecek. Çalıştaya yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim adamı katılacak.

Fırat Üniversitesi tarafından 21-23 Eylül tarihleri arasında “2. Uluslararası Mühendislikte İlerlemeler ve Gelişmeler Konferansı ve Depreme Dirençli Kentler Çalıştayı” gerçekleştirilecek. Çalıştaya yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim adamı katılacak.24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Elazığ’da depremle ilgili oldukça önemli bir program gerçekleştirilecek. Fırat Üniversitesi tarafından 21-23 Eylül tarihleri arasında “2. Uluslararası Mühendislikte İlerlemeler ve Gelişmeler Konferansı” düzenlenecek. 3 gün sürecek olan program çerçevesinde “Depreme Dirençli Kentler Çalıştayı” da gerçekleştirilecek.21 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan çalıştaya Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Feyzi Bingöl, İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Naci Görür, Colorado Üniversitesinden Prof. Dr. Roger Bilham, Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Erdem Canbay, İstanbul Teknik Üniversitesinden Alper İlki ile Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç konuşmacı olarak katılacak. Yapılacak çalıştayda yakın zamanda Elazığ’da ve Türkiye’nin birçok ilinde yaşanan depremler, deprem olmadan önce alınması gereken tedbirler, şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesi noktasındaki çalışmalar ele alınacak.Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek konferanslara ve çalıştaya tüm vatandaşların katılabileceği bildirildi.