‘Türkiye’nin bekası için Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin arkasında durmalıyız’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, seçim çalışmaları kapsamında doğup büyüdüğü Sivrice ilçesine bağlı Alıncık köyünü ziyaret etti. Prof. Dr. Erol Keleş, baba ocağında büyük coşkuyla karşılandı, köy sakinleri Prof. Dr. Erol Keleş’i bağrına bastı.

Burada hemşehrileriyle selamlaşan ve sohbet eden Prof. Dr. Erol Keleş, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin geleceği için çok büyük bir önem taşıdığını, bu seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Erol Keleş, “Bu seçim gerçekten önemli. Vatandaş bu seçimin öneminin farkında. Aslında bütün seçimler önemli, bütün seçimler değerli ama bu seçim Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin de ötesine taşındı. Karşımızda bir ittifak var. Bu ittifakın içerisinde kimler var, kimler yok artık farkında da değiliz. Amerikası var, Avrupası var. Terör örgütlerinin hemen hemen hepsi var. Böyle bir kilitlenme oldu. PKK kalkıyor açıklama yapıyor, ‘sandıkları patlatacağız, sonra İmralı’dakini çıkartacağız, Demirtaş’ı çıkartacağız’ bir sürü söylemler. Bir taraftan ateşkes ilan ediliyor, diğer taraftan Avrupa muhalefeti desteklediğini açıklıyor. Cumhurbaşkanımız 2,3 gün önce rahatsızlandı. Mide spazmı geçirdi. Avrupa’da bunu kalp krizi geçirdi diye basına duyurdular. Niye böyle oluyor. Çünkü şuan geldiğimiz noktada Türkiye artık kendi kendine yetebilen bir ülke haline geliyor. Savunma sanayisinde İHA’ları, SİHA’ları düne kadar biz İsrail’den alıyorduk. Çoğu da çalışmıyordu. Ama biz Azerbaycan’da Karabağ’da İHA’larla, SİHA’larla Ermenilerle yapılan savaşta neler yaşadığımızı, nasıl zafere ulaştığımızı çok net gördük. Bu tarafta doğalgazımızı çıkarttık. ‘Bunlar doğalgaz çıkartamazlar, doğalgaz falan yok’ derken doğalgaz çıktı. Bunlar ‘getiremezler’ dediler. Doğalgaz geçen hafta karaya ulaştı. Bir yıl boyunca Türkiye’de doğalgaz konutlarda bedava işleme girecek. Diğer tarafta savaş gemilerimiz, uydularımız, daha anlatacak o kadar şey var ki. Türkiye artık dışa bağımlı değil, Türkiye artık dış ülkelerin kontrolü altında değil. Kontrolden çıkmış, bölgesinde ve dünyada lider bir konumda yürüyen bir Türkiye’yi görüyor. Bu birilerini rahatsız ediyor. Dış ülkeler şuan bizim içimizde de buna yol veren kesim bu seçimi bu hale getirdi. Bir kere bu seçimde Türkiye’nin bekası için biz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin kesinlikle arkasında durmalıyız. Bu çok net. Vatanını, milletini, bayrağını seven herkes bundan farklı düşünemez.” diye konuştu.

Günde 2 saatlik uyku ile gece gündüz seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Prof. Dr. Erol Keleş, “Şu anda şehirde de bir seçim çalışması yürütülüyor. Biz gecemizi gündüzümüze katmışız. Ben günde 2 saat uykuyla, yemeden içmeden çalışıyorum. Ben sizin karşınıza Elazığ Sivriceli olarak Sivrice’nin yaklaşık 50 yıldan daha uzun süredir özlemini çektiği bir milletvekili adayı olarak çıktım. Ben üzerime düşeni yaptım. Bu ilçenin bir özlemini gidermek için ben elimden geleni yaptım ve Allah kısmet ederse inşallah 15 Mayıs’ta sizin vekiliniz olarak sizi TBMM’de temsil edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erol Keleş, daha sonra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte Elazığ merkez Sürsürü Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti, seçimlerden destek istedi.

Prof. Dr. Erol Keleş ayrıca, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un Elazığ’a ilk teslimatının ardından düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı, burada vatandaşlarla birlikte milli gururun heyecanını yaşadı.

Seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’ni de gezen Prof. Dr. Keleş, işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya geldi.