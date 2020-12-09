‘Türkiye’nin 7. büyük kooperatifiyiz’

Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz açıklamalarda bulundu.

Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini Türkiye genelinde 1134 kooperatif içinde yedinci büyük kooperatif yaptıklarını ifade eden Başkan Kurnaz; “Harput Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ciddi anlamda yedi yıl içinde büyük bir atılım yaptı. Bugün Türkiye genelinde 1134 kooperatif içinde yedinci büyük kooperatifiyiz. Komşu illere göre çok öndeyiz. Merhum Cumhurbaşkanı Demirel’in bir lafı vardı. İşi ehline vereceksin kim olursa olsun… Beni bir mağazaya götürün ticaret yapın deseniz ben onu yapamam bu benim işim değil. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerinin başkanları ve yönetimleri genel anlamda kredi verirken önce bakıyorlar esnafa bu esnaf kim! Bana aday olur mu olmaz mı diye düşünüyor. Bu adam bana oy verir mi vermez mi düşünür. Eğer seni gözüne kestirmediyse sana kırk dereden su getirir kredi vermez. Yok, sen mazlum zavallı gariban birisiysen sana krediyi verir. Bu mantıkla yürürsen dar bir çevreye hizmet edersin. Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif yönetimlerini ve başkanlarını üyeleri seçer. Bu korku imparatorluğudur. Kendinden korkan kendine öz güveni olmayan insanların böyle düşündüğü zaman bu kooperatif büyümez. Bu bana oy verir bu bana oy vermez düşünceyle kooperatifçilik yaparsan neticede 60 yıllık kooperatif durumu bu olur. Ama bizim gibi düşünürsen ben kesinlikle din, dil, mezhep ayrımı yapmadan oy verir vermez düşüncesi olmadan kredi verirsen büyürsün. Beni tanıyan bilir. Beni bilen bilir. Ben şimdi 4000 kefalete üyesi olan bir kooperatifiyim”.

“ELAZIĞ PİYASASINI ÇOK İYİ BİLEN BİRİYİM”

Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz; Emekli bir bankacıyım.30 yıldan fazla Halk Bankası’nda çalıştım. Bankada ilk beş yıl hariç bankacılıkta krediler servisinde çalıştım. Elazığ piyasasını çok iyi bilen biriyim. Elazığ esnafıyla iyi istişare eden birisiyim. Elazığ ekonomisini ve esnafının durumunu çok iyi algılayan bir personeldim çalışma hayatımda. Sanayi sitesi bankamızda 15 yıl çalıştım ondan merkez bankamızda çalıştım. Çalışma hayatımda değişik illerde de çalıştım”dedi.