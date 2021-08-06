Türkiye’de yılın Paramediki Mehmet Özmen seçildi  

Altın Ambulans Sağlık Ödülü, Elazığ’da görevli Mehmet Özmen’e verildi.

Elazığ’da görev yapan Mehmet Özmen , sınır görevlendirmesi sırasında Tel Abyat'ta yaşanan sivillere yönelik bombalı saldırı sonucunda göstermiş olduğu özverili çalışma neticesinde Altın Ambulans ödülüne layık görülerek Türkiye genelinde yılın Paramedik'i seçildi.

Altın Ambulans Sağlık Ödülleri, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği tarafından 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası kapsamında gerçekleştiriliyor. Acil sağlık hizmetleri alanında başarılı ve özverili çalışmaları ödüllendirmek , teşvik etmek, acil sağlık sisteminin gelişmesine öncülük etmek, uluslararası platformda saygın ve vazgeçilmez bir etkinlik olmak amacıyla organizasyonu gerçekleştirilen Altın Ambulans Sağlık Ödülleri, Türkiye’nin sağlık sektöründeki en prestijli ödülü olarak yer alıyor.

Bu kapsamda sağlık sisteminin en prestijli ödülü olan Altın Ambulans Sağlık Ödüllerinde 25 Şubat- 10 Mart tarihleri arasında SMS sistemi ile yapılan oylamada 7 farklı kategoride ön elemeyi geçen 37 aday için binlerce oy kullanıldı. 2020 Yılı Altın Ambulans oylaması sonucu Paramedik Kategorisinde Elazığ’da görev yapan Mehmet Özmen, sınır görevlendirmesi sırasında Tel Abyat'ta yaşanan sivillere yönelik bombalı saldırı sonucunda göstermiş olduğu özverili çalışma neticesinde Altın Ambulans ödülüne layık görülerek Türkiye genelinde yılın Paramedik'i seçildi. Paramedik Mehmet Özmen’e ödülü, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat tarafından verildi.