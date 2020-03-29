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Giriş Tarihi : 29-03-2020 19:17   Güncelleme : 29-03-2020 19:20

Türkiye’de koronavirüs bilançosu artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsteki son durumu sosyal medya hesabından açıkladı.

Türkiye’de koronavirüs bilançosu artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son rakamları açıkladı. Koca, bugünkü vaka sayısını 1815, vefat sayısını ise 23 olarak açıkladı. Bu rakamlara göre Türkiye'de koronava vakası toplam 9217'ye, vefat sayısı ise 131'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısını 1815, vefat sayısını ise 23 olarak açıkladı. Bu rakamlara göre Türkiye'de koronava vakası toplam 9217'ye, vefat sayısı ise 131'e yükseldi.

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