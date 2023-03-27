‘Türkiye’de istişare kültürünü geliştirmeliyiz’

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, Seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam ediyor.

Aday Adayı Salih Satıcı, Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayiler Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top, Elazığ Sıhhi Tesisat ve Demir Doğramacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çete, Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Ferhat Evsen ve ASKON Elazığ Şube Başkanı Abdullah Çınar’ı ziyaret etti.



Ziyaretlerde bilgi alış verişinde bulunulurken Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, kendisi ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

“STK’LAR GÖRMEZDEN GELİNEMEZ”

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, “Seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünde STK’larımıza ziyaretlerimizle devam ettik. Allah nasip eder aday olursak daha sonrada vekil olursak. Hizmet için gece gündüz çalışacağız. Öncelikle ülkemizde istişare kültürü geliştirmeliyiz. İstişare olmadan bir adım öne gidemeyiz. Bizler, her zaman istişare yaparak bir yerlere geldik. Bundan sonrada istişare yapmadan adım atmayacağız. Esnaf oda ziyaretlerimizde esnafın zor durumda olduğunu oda başkanlarımız tekrarladı. Bizde yıllardır esnaf olduğumuz için sorunları bizlerde biliyoruz. ARGE ekibimiz projelerimizi hazırlıyor. Allah nasip ederse her kesimi rahatlatacak projelerimiz olacak” dedi.

