‘Türkiye Yüzyılı’nda kadınlarımızın rolü büyük olacak’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, “Kadınlarımızın desteği ve duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da onlarla birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

Seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mahmut Rıdvan Nazırlı, gezileri kapsamında Harput Kız Öğrenci Yurdundaki öğrencilerle buluştu.

İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın Hilalkent Mahallesi’nde düzenlediği toplantıya da katılan Nazırlı, yoğun ilgi ve teveccüh gördüğü kadınlara toplantıya katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Elazığ’da yaşayan Ağınlı, Kebanlı, Madenli ve Sivriceli vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen Birlik ve Beraberlik Buluşması’na da katılan Nazırlı seçim gezileri kapsamında S.S. Elazığ Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Sanayi Mahallesi’nde esnaf ziyareti de yapan Nazırlı, sorun ve talepleri dinledi, dua ve destek istedi.

Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda kadınlara hitap eden Nazırlı, 14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, kadınların Türkiye Yüzyılı’nda büyük rol üstleneceğini vurguladı.

AK Parti’nin kadınların desteği ve duasıyla bugünlere geldiğini anımsatan Nazırlı sözlerini şöyle sürdürdü; “Kadın, emeğiyle, becerisiyle, azmiyle, birikimiyle, mücadelesiyle de özel bir yere sahiptir. Bu sebeple kadınları hayatın dışında tutan bir toplum, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş, yarısını atıl bırakmış olur. Bir dönem kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek, bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan bir zihniyetle mücadele ettik. Üstelik bu ilkelliklerini çağdaşlık kılıfı altında satmaya çalışıyorlardı. Verilen büyük mücadele neticesinde tüm bu engeller, ön yargılar, yanlış kabuller birer birer geride bırakıldı. AK Parti, 21 yıl boyunca hem çalışan hem evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiği destekler ile hep kadınların yanlarında oldu. Fabrikalardan kooperatiflere kadar üretimin her alanında kadınların güçlendiğini gördükçe geleceğe güvenle bakıyoruz. Kamuda ve özel sektörde yönetim ve karar organlarının her seviyesinde sayıları ve etkinlikleri giderek artan kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın desteği ve duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da onlarla birlikte inşa edeceğiz.”