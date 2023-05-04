‘Türkiye Yüzyıl’ında hizmetlerimiz artarak devam edecek’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmaları kapsamında İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm ile birlikte Kırklar Mahallesi Çarşamba Pazarını ziyaret etti. Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Öz, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı, seçimler için destek istedi.

Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz daha sonra Güneykent Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinleri tarafından yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Öz, Elazığ’ın her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye büyük destek verdiğini, bu seçimde de aynı desteğin devam edeceğine inandığını kaydetti. AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’ye ve Elazığ’a kazandırılan eser ve hizmetleri anlatan ve 14 Mayıs seçimlerinin ardından AK Parti iktidarı ile hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Öz, “Doğalgazımız, İHA’larımız, SİHA’larımız, Hürkuş’umuz, Altay tankımız, savaş gemimiz, TOGG’umuz ve daha nice eserler, yarınlarımız adına kazandırılmış kilometre taşı niteliğindeki eserlerdir. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılında hizmetlerimiz artarak devam edecek ve milletimizle omuz omuza güçlü bir gelecek inşa edeceğiz.” dedi.

Millet ittifakının HDP ile kapalı kapılar ardında kirli ilişkiler içerisinde olduğunu, ülkeyi karanlık bir sürece götürme planlarının olduğunu ifade eden Milletvekili Adayı Öz, “Milletimiz bu kirli oyunları görmüştür ve sandıkta gereken cevabı verecektir.” diye konuştu. Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmalarını esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle sürdürdü.