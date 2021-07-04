‘Türkiye Drone Şampiyonası’ finalinin ilk etabı tamamlandı  

Dün startı verilen ve 32 sporcunun katıldığı Türkiye Drone Şampiyonası Final Yarışı'nın ilk etabının Elazığ ayağı tamamlandı.

Teknofest ve Pilot Event tarafından organize edilen TEKNOFEST 2021 Türkiye Drone Şampiyonası’nın 1. Etap yarışmalarının Elazığ ayağı tamamlandı. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nde düzenlenen final yarışları iki gün sürdü. Türkiye’nin dört bir yanından toplamda 32 sporcunun katılım gösterdiği eleme yarışının son gününde dereceye giren sporculara madalya ve kupalar verildi. 8 sporcunun elenmesiyle birlikte kalan 24 sporcunun ise ağustos ayında İzmir Bergama’da düzenlenmesi planlanan final etabının 2. ayağına katılacağı kaydedildi. Ödül törenine, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile sporcular katıldı.

Son iki senedir yarışlarda birincilik elde ettiğini dile getiren Atakan Mercimek, "Bu sene Türkiye Drone Şampiyonası'na yeniden katıldım. Üç yıldır bu sporu yapıyorum. Geçen sene şampiyon olmuştum. Bir daha geldim, bugün de birinci oldum. Bazı şansızlıklar oldu, havada drone'larımız birbirine çarptı. Tüm uğursuzluklara rağmen güzel, çok çekişmeli bir yarış oldu” dedi.

Yarışlarda ikincilik elde eden 3 yıllık drone pilotu Batu Erilkun (12), “Pistimiz çok güzel. Elazığ’dayız, yağmur başladı. Bu açıdan sonlara doğru biraz şanssızdık. Genel olarak yarış güzel geçti” diye konuştu.