Türkiye Diyanet Vakfı Kovancılar bürosunun açılışı gerçekleştirildi!

Türkiye Diyanet Vakfı Kovancılar Şubesinin hizmet bürosu Elazıg İl Müftüsü İrfan ÜSTÜNDAĞ, Kovancılar İlçe Müftüsü Muhammed Sait Okumuş, Kurum amirleri, STK temsilcileri, TDV gönüllüleri ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kovancılar İlçe Müftüsü Muhammed Sait OKUMUŞ son bir ay içerisindeki faaliyetleri anlatarak ilçemizde hayırseverlerin katkısıyla 150 aileye gıda kolisi ulaştırıldığını, deprem bölgesinde ise Ramazan Ayında 1.500 kişilik iftar ve sahur yemeği verildiğini ifade ederek; "Bildiğiniz üzere bizim Diyanet Vakfımız 1975 yılında kurulan gerçekten ülkemizin her bir köşesine hizmet götüren 40 küsür yıllık bir vakıftır. Gerçekten ülkemizin en ücra köşelerine bile hizmet götüren bu vakıf son yıllarda öyle büyüdü ki dünyanın en ücra köşelerine hizmet götürüyor. Tabi ki hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla, katkılarıyla ve destekleriyle bu hizmetler yürüyor. Geçmişten günümüze tüm hayırsever vatandaşlarımızın hayırlarını Allahu teala kabul buyursun, hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Elazığ İl Müftüsü İrfan ÜSTÜNDAĞ ise; " Hamdolsun bugün vakfımız hayırsever vatandaşlarımızın duası ve desteğiyle ülkemizin dört bir köşesinde bini aşkın şubesi, yine yurtdışında 135 tane ülkede hayri hizmetleri, insani yardımları ve eğitimden kültüre, sanattan bir çok hizmete kadar bu faaliyetleri devam ettiriyor. Açılacak olan Kovancılar şubemizin bürosunun hayırlı olmasını diyorum." dedi.