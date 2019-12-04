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Giriş Tarihi : 04-12-2019 14:28

Türkiye birincileri konferansa katıldı

Fırat Üniversitesi'nde  "Bir Başarı Öyküsü" konferansında Yapay Zekalı Katı Atık Ayıklama Makinesi  ve Model uydu projesinin başarısı anlatıldı.  

Türkiye birincileri konferansa katıldı

FÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda “Bir Başarı Öyküsü” konferansı düzenlendi. Düzenlenen konferansa, Teknofest 2019 Yapay Zekalı Katı Atık Ayıklama Makinesi projesiyle Türkiye birincisi olan öğrencilerden Yunus Emre Aydın,Engin Ülker, danışman hocaları Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu, Teknofest 2019 Uluslararası Katılımlı Türksat Model Uydu yarışmasında Türkiye 3'üncüsü olan Mustafa Palta, Safa Kaya ile danışman hocaları Doç. Dr. İlyas Somunkıran konuşmacı olarak katıldı.

Üniversite öğrencileri başarılarının hikayesini anlatırken, danışman hocalarda konferansta, katılımcılara çeşitli bilgiler aktardı. Konferansa FÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Asiltürk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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