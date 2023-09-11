Turgut Özal Üniversitesi’nden online eğitim kararı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde bazı fakülteler haricinde tüm lisans ve ön lisans bölümlerin birinci sınıflarında online eğitim kararı alındı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde bazı fakülteler haricinde tüm lisans ve ön lisans bölümlerin birinci sınıflarında online eğitim kararı alındı.6 Şubat depremlerinin yıkıma uğrattığı illerden biri olan Malatya’da Turgut Özal Üniversitesi birinci sınıflar için online eğitim kararı aldı. Üniversite Senatosunun aldığı kararı açıklayan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, “Üniversitemizde, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarı yılında Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri dışındaki tüm akademik birimlerimizin birinci sınıflarında online, diğer sınıflarda ise yüz yüze öğretim yapılması kararlaştırılmıştır. Eğitim-öğretimin bahar yarıyılında yürütülme şekli ilerleyen süreçte değerlendirilecektir” ifadelerine yer verdi.Açıklamada birinci sınıfların online eğitim göreceği akademik birimler ise şöyle açıklandı:“Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Yeşilyurt ve Kale Meslek Yüksek Okulları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi”