Tunceli’yi ağustos ayında dolu vurdu

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Sarısaltık köyünde dolu yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü bölgede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Sarısaltık köyünde dolu yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü bölgede vatandaşlar zor anlar yaşadı.Son dönemlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu Tunceli’de termometrelerde aşağı yönlü değişim yaşanmaya başladı. Hozat ilçesine bağlı Sarısaltık köyünde, bir anda bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü bölgede vatandaşlar, uzun zamandır ağustos ayında dolu yağışı ile karşılaşmadıkların belirtti. Köyde yaşayan vatandaşlar, dolu yağışı nedeni ile bahçelerinin zarar gördüğünü belirtti.