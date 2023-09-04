Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli’ye yeni MR cihazı alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, cihazın alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Tunceli’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli’ye yeni MR cihazı alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, cihazın alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Tunceli’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli’ye yeni MR cihazı alındı. Cihazın kente tahsis edildiğini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, ’’İlimize tahsisi sağlanan Siemens Magnetom Altea 1.5 Tesla MR cihazı, yan opsiyonları tam teşekküllü, 10 farklı bobin ile vücutta eksik bir bölge kalmadan çekim yapabiliyor. Yine hastaların en büyük rahatsızlıklarından biri olan MR içinin çok dar olması ve hastanın içeride boğulma hissini azaltmak için Türkiye’nin en geniş Gantry açıklığı olan 70 santimlik modelidir. Hasta yatağı 250 kilogramağırlık taşıyabildiği için kilolu hastaları da başka hastanelere sevk etmeden çekim yapabilmektedir’’ dedi.Yeni cihazın bir haftalık süre içinde hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Dr. Duran, ’’Hizmet alımı ile çalışan mevcut firmanın sözleşme süresi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmiştir. İlimize tahsisi yapılan MR cihazının, hasta mağduriyeti yaşanmaması için bir ay öncesinden gerekli çalışmaları başlamış ve kurulumu tamamlanmıştır. Ancak çekimlerin yapılabilmesi için teknik olarak mevcut MR cihazının sökülmesi gerekmektedir. Bu sürenin en hızlı bir şekilde sonuçlanması için firma çalışmalarını hızlandırmıştır. Yeni MR cihazı yaklaşık bir haftalık süre sonunda hizmete başlayacaktır’’ diye konuştu.İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, cihazın Tunceli’ye gönderilmesinde emeği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.