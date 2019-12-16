Tuncelili sporcu Avrupa Şampiyonu oldu  

Tunceli’den Muay Thai Sporcusu Erivan Barut 48 kilogramda, Avrupa şampiyonu oldu.

Tunceli’de 19 yaşındaki Muay Thai Sporcusu Erivan Barut, 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Muay Thai Avrupa Kupası’na katıldı. Kupada tüm rakiplerini yenen Barut, 48 kilo büyük bayanlar kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Alınan başarının son derece önemli olduğunu belirten Kulüp Antrenörü Gürsel Tayam , “Sporcumuzu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca turnuvaya katılmamıza destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile iş adamı Metin Sitoci’ye de teşekkür ediyorum” dedi.