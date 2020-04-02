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Tunceli
Giriş Tarihi : 02-04-2020 12:39

Tuncelili iş kadını kiracılarından kira almayacak

Pasajdaki iş yerlerinden kira almaktan vazgeçti.

Tuncelili iş kadını kiracılarından kira almayacak

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir kadın, korona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerleri kapanan kiracılarından 1 ay süreyle kira almayarak örnek bir davranış sergiledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında,  yurt genelinde olduğu gibi Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde de birçok iş yeri geçici süreyle kapatıldı. Kapanan bir pasajda dükkanları bulunan  5 çocuk annesi 88 yaşındaki Emine Güner ise,  1 ay süreyle iş yerleri kapanan hiç kimseden kira almayacağını kiracılarına ileterek örnek bir davranış sergiledi.

Güner’in nazik davranışının herkese örnek olması temennisinde bulunan esnaflardan Savaş Yılmaz, “Biz Çemişgezek Güner Pasajında esnaflık yapıyoruz. İş yerimiz korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Kira bu süreçte bizlere yük olacaktı. Bizim henüz bir talebimiz olmamışken, Emine Güner hanımefendi bu gerekçeyle iş yerini açamayan kiracılarından bir aylık kirayı almayacağını sessizce duyurdu. Biz bu davranışın örnek olması bakımından sessiz kalmasını istemedik. Nazik davranışından dolayı esnaf arkadaşlarla birlikte kendisine teşekkür ediyoruz. Emine hanımın merhum eşi Recai Güner’e de Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı inşallah cennettir” dedi.

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