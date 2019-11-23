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Tunceli
Giriş Tarihi : 23-11-2019 15:19

Tunceli'deki büyük operasyon

Tunceli Valiliği, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla gerçekleştirilen operasyonun 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel timiyle başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.  

Tunceli'deki büyük operasyon

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Tunceli'de Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 250 personel 150 operasyonel tim görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."

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