Tunceli

Tunceli'deki büyük operasyon

Tunceli Valiliği, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla gerçekleştirilen operasyonun 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel timiyle başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.