Tunceli’de yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı

Tunceli’de yaralı halde bulunan kartal, yapılan tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Tunceli’de yaralı halde bulunan kartal, yapılan tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne vatandaşlar tarafından yaralı kartal bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, yaralı ve bitkin haldeki küçük kartalı koruma altına aldı. Kuruma getirilen hayvan, veteriner hekimler tarafından gerekli bakım ve tedavileri yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına tekrardan geri bırakıldı.