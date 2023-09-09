Tunceli’de sakatat için ziyaretgaha gelen 4 boz ayı görüntülendi

Tunceli’de her yıl binlerce kişinin ziyaret ederek kurban kestiği Düzgün Baba ziyaretgahına, sakatatlardan yemek için gelen 4 boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli’de her yıl binlerce kişinin ziyaret ederek kurban kestiği Düzgün Baba ziyaretgahına, sakatatlardan yemek için gelen 4 boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahı, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Çok sayıda kurbanın kesildiği ziyaretgaha akşamları gelen boz ayılar, doğaya bırakılan hayvan sakatatlarıyla karınlarını doyurduktan sonra bölgeden ayrılıyor. En son karınların doyurmak için gelen 4 bozayı, Kenan Arslan isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sakatatlar yüzünden zaman zaman birbiriyle kavga eden boz ayılar, karınlarını doyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.Görüntüleri çeken Kenan Arslan, yaz mevsimi boyunca çok sayıda boz ayının karınlarını doyurmak için ziyaretgahın bulunduğu alana geldiğini söyledi.