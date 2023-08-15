Tunceli’de kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Mazgirt ilçesi Beyler Mezrası mevkiinde kuruyan otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
asayis
Giriş Tarihi : 15-08-2023 15:50 Güncelleme : 15-08-2023 15:50
Tunceli’de otluk alandaki yangın paniğe neden oldu
Tunceli’de kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
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