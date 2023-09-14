Tunceli’de iki ayrı boş arazide çıkan ot yangını, emniyet müdürlüğüne ait 4 TOMA ile müdahale edilerek söndürüldü.
Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde öğle saatlerinde iki ayrı boş arazide yangın çıktı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne ait 4 TOMA aracı, bölgeye sevk edildi. TOMA’ların müdahalesiyle her iki yangında büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
asayis
Giriş Tarihi : 14-09-2023 14:10 Güncelleme : 14-09-2023 14:10
Tunceli’de ot yangınlarını TOMA söndürdü
Tunceli’de iki ayrı boş arazide çıkan ot yangını, emniyet müdürlüğüne ait 4 TOMA ile müdahale edilerek söndürüldü.
Admin