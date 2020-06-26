Tunceli’de öldürülen terörist gri listede çıktı

Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Timleri, Ovacık kırsalında operasyona çıktı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli düzenlenen operasyonda biri terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler 1'ini etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonda hava desteğiyle 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin içişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğu ortaya çıktı. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.