Tunceli’de öğrenci güvenliği için asayiş ve trafik denetimleri

Tunceli’de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle emniyet ve jandarma ekipleri, okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik genel asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Tunceli’de 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle emniyet ve jandarma ekipleri, okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik genel asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli’de 2023-2024 eğitim öğretim yılı dün başladı. Kentte 91 resmi, 3 özel anaokulu olmak üzere toplam 94 okulda bin 80 öğretmen nezaretinde 10 bin 561 öğrenci ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik genel asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.Öğrencilerin güvenliği için denetimlere devam edileceği kaydedildi.