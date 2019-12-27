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Tunceli
Giriş Tarihi : 27-12-2019 13:40

Tunceli’de kar yağışı etkili oluyor

Tunceli’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Tunceli’de kar yağışı etkili oluyor

Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken il genelinde 161 köy yolu ulaşıma kapandı.   Yağış nedeniyle  kent genelinde 161 köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat İlçelerinde  etkili olan kar yağışı karayollarında da zaman zaman ulaşımda güçlüğü neden olduğu bildirildi.

Yağış nedeniyle uygun lastik takmayan ve zincir bulundurmayan araçların karıştığı kazalar meydana gelirken, yetkililer sürücüleri tedbirli şekilde yola çıkmaları konusunda uyardı.

Valilik koordinesinde  Karayolları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekibin, ulaşımdaki aksamaları gidermek ve kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yaptığı bildirildi.

 2 İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME KAR TATİLİ 

Öte yandan Ovacık ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün, Hozat ilçesinde ise yarım gün süreyle tatil edildi. İlçelerde kar yağışının yoğun olarak etkisini sürdürdüğü kalınlığı 20 santim civarında olduğu belirtildi.

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