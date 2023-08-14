Tunceli’de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Yusuf Tuncel, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Yusuf Tuncel, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kore gazisi Yusuf Tuncel, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde 85 yaşında hayatını kaybetti. 8 çocuk babası Tuncel için ilçeye bağlı Toratlı köyü Karagedik mezrasında öğlen namazını müteakip tören düzenlendi. Törene, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Ergün Cebeci, 51’inci Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kıdemli Albay Nurettin Akgül, kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ve kılınan cenaze namazının ardından Kore gazisi Tuncel’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, aile mezarlığına defnedildi.Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, gazinin ailesine Türk bayrağı verdi.