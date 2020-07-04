Tunceli Valiliği, önceki gün Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Timleri tarafından hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. O teröristlerle ilgili yapılan kimlik tespitinde birinin İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride aranan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu belirlindi.Etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1 adet M-16 ile 1 adet kalaşnikof tüfek, 4 adet şarjör ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirilmişti.
Tunceli
Giriş Tarihi : 04-07-2020 10:16 Güncelleme : 04-07-2020 10:16
Tunceli’de etkisiz hale getirilen terörist gri listede
Tunceli'de önceki gün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 500 bin TL ödüllü gri listede aranan "Sefkan Mardin" kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edildi.