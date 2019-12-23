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Tunceli
Giriş Tarihi : 23-12-2019 08:21

Tunceli’de deprem!

Tunceli sallandı.

Tunceli’de deprem!

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen  4.2 şiddetinde deprem de herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan deprem saat: 02.58 sıralarında 4.2 şiddetinde meydana geldi.

Yerin 6,99 kilometre altında olan  meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada ;"Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 2.58'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır"denildi.

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