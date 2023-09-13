Tunceli’de bozayılar grup halinde görüntülendi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde 10’dan fazla bozayı bir arada görüntülendi.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde 10’dan fazla bozayı bir arada görüntülendi.Nazımiye’de bulunan Düzgün Baba ziyaretgahında kesilen kurbanların sakatatlarını yemeye gelen 10’dan fazla bozayı bir arada görüntülendi. Zaman zaman yiyecek kavgası yapan bozayıları görüntüleyen Kenan Arslan, bazı günler sakatat yemeye gelen bozayı sayısının 20’yi geçtiğini söyledi.