Tunceli’de barınma değerlendirme toplantısı

Tunceli’de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında öğrenci barınma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tunceli’de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında öğrenci barınma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Tunceli’de Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci barınma ve değerlendirme toplantısı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ile ilgili kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilde öğrenim görecek lisans programı öğrencilerinin barınma ihtiyaçları ele alındı.Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.