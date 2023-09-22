Tunceli’de baraj gölü ve gölete bir buçuk milyon sazan bırakıldı

Tunceli’de 2023 balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde baraj gölü ile gölete, bir milyon 530 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Tunceli’de 2023 balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde baraj gölü ile gölete, bir milyon 530 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Elazığ Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğünden temin edilen bir milyon 530 bin pullu sazan yavrusunu, Uzunçayır Baraj Gölü ile Kacarlar göletine bıraktı. Pullu sazan yavrularının bir milyon 500 bini Uzunçayır Baraj Gölüne, 30 bini ise Pertek ilçesine bağlı Kacarlar köyünde bulunan gölete bırakılırken, balıklandırma faaliyetlerinin sonraki yıllarda da devam edeceği belirtildi.