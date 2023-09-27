Tunceli’de arazi yangını

Tunceli’nin Konoğlu köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tunceli’nin Konoğlu köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Konoğlu köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, otluk alanda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.