Tunceli’nin Konoğlu köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Konoğlu köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, otluk alanda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
asayis
Giriş Tarihi : 27-09-2023 20:05 Güncelleme : 27-09-2023 20:05
Tunceli’de arazi yangını
Tunceli’nin Konoğlu köyünde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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