Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi  

Tunceli Valiliği, Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık Kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.