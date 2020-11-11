Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” denildi.
Tunceli
Giriş Tarihi : 11-11-2020 08:04 Güncelleme : 11-11-2020 08:04
Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-4 operasyonu kapsamında Tunceli Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.