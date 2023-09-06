Tunceli’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ağır yaralı

Tunceli’de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Tunceli’de 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunda meydana geldi. Karşılıklı yönde ilerleyen plakaları öğrenilemeyen iki transit, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.