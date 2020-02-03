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Spor
Giriş Tarihi : 03-02-2020 15:58

Tüm spor faaliyetleri 3. kez ertelendi  

Elazığ İl Spor Güvenlik Kurulu, yaşanan deprem sonrası Elazığ’da hafta sonu yapılması gereken müsabakaları erteledi.  

Tüm spor faaliyetleri 3. kez ertelendi  

Elazığ’da sportif anlamdaki hayat ilerlemiyor. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kentteki tüm sportif faaliyetleri 3. kez ertelendi. Buna göre Elazığ Belediyespor’un TFF 3. Lig 2. Grup’un 22. haftasında Cizrespor ile oynayacağı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Elazığ İl Özel İdare’nin Galatasaray’la oynayacağı ve kentteki amatör maçlar İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararla ileri bir tarihe ertelendi.

ETİKETLER: elazığ elazığ amatör
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