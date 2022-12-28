‘Tüm nitelikleri Genel Başkanımızda görüyoruz’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için nitelik ve vasıfları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nda gördüklerini söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemlerde artan Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değinen Erol, ‘’Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili biz bütün nitelikleri ve vasıfları Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nda görüyoruz. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere hepimiz Genel Başkanımızın yanındayız. Kimsenin bu konuda bir tereddüttü olmasın, gelecek günler hepimiz için güzel olacaktır’’