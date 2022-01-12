‘Tüm esnaflarımızı oy kullanmaya bekliyoruz’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, 15 Ocak Cumartesi günü yapılacak seçimlerde tüm üyelerini oy kullanmaya beklediklerini ifade ederek çok iyi bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.

“KAZANAN ELAZIĞ OLACAK”

Başkan Adayı Salih Satıcı; “Saha çalışmalarımızın yüzde 95’lik kısmını tamamladık. Tamamlayamadığımız yüzde 5’lik kısmı da işyerlerinde olmayan esnaflarımızdır onlarda haklarını bizlere helal etsin. Karma Oda seçimimiz şehrimize hayırlı olsun.15 Ocak Cumartesi gerçekleşecek seçimimize tüm esnaflarımızı davet ediyoruz. Seçimi bizde kazansak karşı rakibiz de kazansa kazanan şehrimiz olacaktır”

“BİZ ALKIŞ İÇİN DEĞİL HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Salih Satıcı; “Altı aydır seçim sahasındayız. Birinin kalbini kırmışsak, ağzımızdan yanlış bir şey çıkmışsa af etsinler haklarını bize helal etsinler. Rakibiz Hakan beyde değerli bir dostumuzdur kendisine de başarılar diliyorum. Biz çalışmalarımızı altı aydır aralıksız olarak sürdürüyoruz. Biz bu kadar yorucu çalışmaya alkış için katlanmadık. Biz hizmet etmek için bu yola çıktık”

“İNŞALLAH MÜCADELEMİZİ ZAFERLE SONLANDIRACAĞIZ”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Seçim çalışmalarımızda temas etmediğimiz esnaf nerdeyse kalmadı. Elazığ’ı turladık. Hilalkent’ten başladık yürümeye Yurtbaşına kadar. Seçim çalışmalarımız yorucuydu ama güzeldi. Bu ziyaretlerde tanımadığımız esnaflarımızı tanıdık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla güzel dostluklarımız oldu. Benimle yürüyen yönetim kurulumdaki arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah mücadelemizi zaferle sonlandıracağız ve şehrimize hizmet etmeye nail olacağız”

“ODAMIZI YENİDEN REVİZE EDECEĞİZ”

Esnafın hakkaniyetli ve hakkını savunan başkan istediğini dile getiren Salih Satıcı; “Esnafımız sadece odanın imkanlarından faydalanan başkan istemiyor. Esnafın derdiyle dertlenen, taziyelerinde olan, düğünlerine katılan, esnafın dükkanın da oturan ve esnafın sıkıntılarını çözmek için proje üreten başkan istiyor. Bizim projelerimiz hazır, çözüm önerimiz hazır. Biz başkan olmamız taktirde projelerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Odamızı yeniden revize edeceğiz. Esnaflarımızla toplantılar yapacağız ve akabinde esnafımızın sorunlarını çözeceğiz. Esnaflarımız bizim başkanlığımız taktir ederse biz bu görevi layıkıyla yapacağımıza eminiz”

“ESNAFLARIMIZI OY KULLANMAYA BEKLİYORUZ”

Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Seçimde rakibimize de başarılar diliyorum. Hangimiz için hayırlısı ise Allah ona başkanlığı nasip etsin. Esnaflarımızı 15 Ocak Cumartesi günü Bektaşlar Düğün Salonunda oy kullanmaya bekliyoruz. Esnaf haklarına sahip çıkmak için mutlaka oy kullanmaya gelmelidir. Görüşemediğimiz esnaflarımız bizlere hakkını helal etsin” dedi.