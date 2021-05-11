Başkan Şerifoğulları incelemelerde bulundu.

Kısıtlamada devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; “Elazığımız için tüm ekiplerimizle sahadayız. Kısıtlamaların uygulandığı dönemlerde de bunu fırsata çevirerek vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için şehir genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte şehir genelinde devam eden ulaşım, altyapı, çevre ve temizlik çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu. Kısıtlama tedbirlerinin uygulandığı günleri değerlendirerek şehir genelinde çalışmalarını yürüten belediye ekiplerinin her alanda çalışmalar yaptığı aktarıldı.

Belediye ekipleri tarafından şehir genelinde sürdürülen çalışmalara ilişkin denetimleri kapsamında Ulukent ve Kırklar Mahallesi için büyük önem taşıyan Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde devam eden altyapı çalışmasına ilişkin de incelemelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında toplam da 2 bin 200 metre uzunluğundaki yağmurlama kolektör hattı döşemesin bitirildiği, yolun her iki tarafında toplam 4 bin 400 metre uzunluğundaki su şebeke hattı yenileme çalışmasının ise tamamlanma aşamasına getirildiği kaydedildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla yağmurlama hattı bulunmayan bölgede yağış sonrası oluşan su baskınlarının önüne geçileceği, su şebeke hattı yenileme çalışmasıyla da sık sık oluşan arızaların giderilmiş olacağı ifade edildi. Ayrıca alt yapıya ilişkin çalışma sonrasında cadde üzerinde yol, kaldırım ve aydınlatma yenileme çalışmalarına başlanacağı dile getirildi.

Tüm ekipleriyle sahada çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Elazığımız için tüm ekiplerimizle sahadayız. Kısıtlamaların uygulandığı dönemlerde de bunu fırsata çevirerek vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için şehir genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol bakım,onarım, yeni yol çalışmalarımız, temizlik hizmetlerimiz, altyapıya yönelik çalışmalarımız ve mega projelerimize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarımızla da vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bu zorlu süreci hep birlikte tedbirlere uyarak geride bırakacağız. Gelecek güzel günlere hep birlikte ulaşacağız”diye konuştu.